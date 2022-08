Abi ai partiti, restare in Europa,completare Unione bancaria

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Il confronto europeo è importante e ineludibile. Siamo e dobbiamo restare in Europa. Dobbiamo contribuire a far evolvere l'Europa". Lo sottolinea l'Abi nel documento 'Le banche per l'Italia' inviato ai partiti in vista delle prossime elezioni.

"Un'Italia forte e solida, con chiare politiche per la crescita economica, ambientale e sociale, rafforza il suo ruolo in Europa. L'Italia deve porsi l'obiettivo di essere forza trainante in Europa", sottolinea l'Abi, ricordando che "il ruolo delle banche è stato essenziale durante la pandemia" e per massimizzare il loro ruolo a supporto dello sviluppo e della crescita "occorre un quadro regolamentare nazionale e europeo che sappia perseguire la stabilità avendo come obiettivi la crescita sostenibile, l'occupazione e la competitività".

Per realizzare pienamente una vera Unione Bancaria Europea occorrono Testi Unici europei delle Banche, della Finanza, del Fallimentare, del diritto penale dell'economia, indica l'Abi, indicando tra l'altro la necessità di completare l'Unione Bancaria Europea, definendo chiare regole per la gestione delle crisi di banche di minori dimensioni.

Secondo l'Abi occorre inoltre rivedere le regole in tema di NPL e "la nuova Autorità Europea per il contrasto del riciclaggio deve avere sede in Italia". (ANSA).