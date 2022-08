++ Abi scrive ai partiti, ancora emergenza,avanti su crescita ++

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Il Presidente dell'Abi Antonio Patuelli e il Direttore generale Giovanni Sabatini hanno inviato una lettera alle Commissioni parlamentari e ai partiti in vista delle prossime elezioni. L'Associazione Bancaria Italiana ha infatti predisposto il documento 'Banche per l'Italia' con i principali temi di interesse secondo la visione delle banche operanti in Italia. Nel documento si evidenzia che "siamo ancora in emergenza e occorre crescere" e che serve "rimuovere i vincoli strutturali e attivare politiche economiche chiare e stabili". Molte le indicazioni, dal pieno utilizzo delle risorse del Pnrr alla riduzione del cuneo. (ANSA).