Turismo: Fto a partiti, fisco, lavoro, sostenibilità e regole 2

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il documento punta poi a incentivare la piena digitalizzazione delle aziende, utilizzando tutte le risorse del ministero del Turismo ancora a disposizione per il settore e sottolineando l'importanza che questi sostegni e crediti di imposta siano a disposizione delle aziende entro fine anno. Lo Stato dovrebbe poi farsi "garante del credito per le imprese del turismo che sono state da sempre realtà solide", agendo dunque sul merito di credito delle attività. L'agenda di Fto chiede quindi di implementare misure di patrimonializzazione delle aziende, incentivare la destagionalizzazione, intensificare i collegamenti nazionali lavorando su infrastrutture e intermodalità, e istituire un fondo voucher per le imprese turistiche ed in particolare del turismo scolastico a seguito della crisi pandemica: "Non è sostenibile pensare che le aziende debbano farsi carico dei voucher che non è stato possibile rimborsare per cause non dipendenti dallo loro volontà", spiega il paper di Fto. La politica dovrebbe poi accompagnare gli operatori verso modelli sostenibili, semplificare gli adempimenti burocratici e i processi di comunicazione tra Pa e imprenditori.

Sul fronte istituzionale il Turismo organizzato chiede inoltre di rivedere le competenze tra Stato e Regioni: "Con l'istituzione del ministero del Turismo è stato fatto un primo passo importante, ma non basta. Troppo spesso la distanza tra le politiche nazionali e quelle territoriali è incolmabile e rende necessaria una maggiore collaborazione al fine di agevolare le imprese nelle proprie attività". Infine Fto punta a regolamentare in modo più ferreo l'attività delle compagnie aeree, a "rivedere la posizione delle low cost a tutela del mercato" e, non da ultimo, a ripensare in modo più equo le marginalità di tutti gli operatori all'interno della filiera.

(ANSA).