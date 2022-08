Stellantis: Fit Cisl, cig non può essere soluzione per 'Its'

(ANSA) - POTENZA, 08 AGO - "La soluzione non può essere la cassa integrazione". Lo ha detto il segretario generale della Fit Cisl Basilicata, Sebastiano Colucci, riferendosi agli esuberi alla International Trading & Service, azienda dell'indotto dello stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi (Potenza).

In bilico è il futuro di 85 lavoratori, per i quali Colucci ha ipotizzato "una soluzione alternativa, come la riconversione dei lavoratori e delle aziende, incentivandole ad adattarsi ai nuovi cicli produttivi. Non si può immaginare che la soluzione a questa emorragia possano essere gli ammortizzatori sociali che sono un palliativo per accompagnare la gente alla disoccupazione", ha concluso Colucci. (ANSA).