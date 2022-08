Morto per esposizione amianto, condannato Inail

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il Tribunale di Velletri ha condannato l'Inail a corrispondere circa 80 mila euro di arretrati e una rendita a vita di circa 1600 euro mensili alla vedova di un macchinista delle Ferrovie dello Stato di Colleferro (Roma), morto per un mesotelioma pleurico dovuto all'esposizione ad amianto con cui era coibentato il reostato che collegava i 13 motori del locomotore. L'Inail aveva respinto la domanda di Maria Manciocco, vedova di Maurizio Di Meo, deceduto nel 2018 a soli 60 anni per una malattia causata dall'asbesto, nonostante il mesotelioma sia una malattia inserita nelle apposite tabelle, che rappresentano secondo i giudici: "la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità". La donna si è rivolta all'Osservatorio Nazionale Amianto e al suo presidente, l'avvocato Ezio Bonanni.

"Un'altra vittoria nella lotta all'amianto - dichiara Bonanni - mi dispiace soltanto che ancora, per questioni ormai assodate, si debba adire il Tribunale con lungaggini che potrebbero essere assolutamente evitate. Si tratta di una sofferenza ulteriore per le famiglie delle vittime che già hanno perso un familiare a causa di una malattia contratta sul posto di lavoro". (ANSA).