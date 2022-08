Migranti: legali coop Badia, esclusione da gara illegittima

(ANSA) - PALERMO, 08 AGO - "In ordine al rinvio a giudizio del rappresentante legale della cooperativa sociale Badia Grande, per una ipotesi di frode in pubbliche forniture contestata alla cooperativa, gli avvocati difensori, Donatella Buscaino e Vincenzo Lo Re , osservano che la cooperativa ha sempre operato in stretta collaborazione con la Prefettura di Trapani, superando costantemente i relativi controlli ispettivi sulla regolarità delle prestazioni eseguite, garantendo una totale e completa trasparenza dei servizi appaltati, come si avrà modo di dimostrare nel corso del dibattimento". lo dicono i legali in merito all'esclusione della cooperativa sociale Badia Grande dal bando di gara della Prefettura di Trapani per la gestione del centro di permanenza e rimpatrio di Trapani-Milo a causa del rinvio a giudizio del suo rappresentante legale.

"In ordine al provvedimento di esclusione, ritenuto palesemente illegittimo, - spiegano - la cooperativa si opporrà presso le sedi opportune al fine di tutelare giudizialmente i propri interessi". (ANSA).