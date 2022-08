Cina: +22,2% export verso la Russia a luglio, +49,3% import

(ANSA) - PECHINO, 09 AGO - Le esportazioni cinesi verso la Russia sono cresciute su base annua del 22,2% a luglio (-17% a giugno), per la prima volta in cinque mesi, a fronte di importazioni che hanno mantenuto un ritmo elevato del 49,3% a luglio (meno del 56% di giugno e del 79,6% di maggio), secondo i dati diffusi domenica dalle Dogane cinesi.

La Russia è una delle principali fonti di petrolio, gas, carbone e materie prime agricole per la Cina. Nel mezzo della guerra in Ucraina, Mosca è stata il principale fornitore di greggio per Pechino a maggio e a giugno grazie ai prezzi a forte sconto offerti. Tuttavia, le forniture di petrolio caricate dai porti russi verso la Cina sono scese a luglio a 21,3 milioni di barili, il livello più basso da febbraio.

La Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio attraverso quella che stata presentata come una "operazione militare speciale" che Pechino si è rifiutata di condannare, affermando però che non avrebbe fornito assistenza militare a Russia o Ucraina, ma che avrebbe adottato le "misure necessarie" a tutela dei diritti delle sue aziende. (ANSA).