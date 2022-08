Sanità: Confapi, Icardi firmi delibera su aumenti alle Rsa

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - "La delibera regionale per gli aumenti alle Rsa è ancora al palo: speriamo di non dover effettuare il massaggio cardiaco a un paziente già morto da giorni". A dirlo è Michele Colaci, presidente di Confapi (Confederazione italiana piccola media industria privata) Sanità Piemonte, riferendosi alla delibera annunciata dalla Regione che, tra i punti previsti, ha l'adeguamento delle tariffe delle Rsa all'indice di inflazione.

"Pensavamo di aver chiarito le difficoltà in cui versano gran parte delle strutture per anziani del territorio piemontese - aggiunge Colaci -; il riconoscimento di tali aumenti consentirebbe a tante società di rientrare, parzialmente, dell'incremento dei costi energetici e pandemici. Questo ritardo è preoccupante: dopo mesi di annunci e 40 giorni dalla firma del protocollo con le associazioni di categoria, che certificava l'aumento Istat del 3,9%, nulla all'orizzonte. L'assessore Icardi ci ha giurato che la delibera sarebbe pronta, attende solo la convocazione del tavolo delle autonomie locali, non ancora fissato dall'assessore Marrone. il fattore tempo è determinate e ci auguriamo che la prossima settimana la delibera trovi luce". (ANSA).