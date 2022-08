Pil: Cgia,Nordest torna ad essere locomotiva economica Paese (2)

(ANSA) - VENEZIA, 06 AGO - Per quanto concerne i consumi delle famiglie che costituiscono il 60% circa dell'intero Pil nazionale, dovrebbero salire, rispetto al 2021, del 2,8%, anche se rispetto al 2019 sono ancora inferiori del 4,1. Le variazioni 2022 su 2021 più importanti si segnalano in Lombardia, e Veneto (ambedue +3,4%) e in Valle d'Aosta (+3,3). Gli investimenti aumentano nel 2020 del 9,9%, con punte del 10,4 in Lombardia, del 10,3 in Emilia R. e del 10,2 in Sicilia, Piemonte, Campania e Puglia. Rispetto alla situazione pre-Covid, il dato medio nazionale è aumentato del 16,9%. In merito all'export, infine, il dato nazionale dovrebbe aumentare del 6,3%, con picchi in Sicilia (+15,5%), Liguria (+12,3), Valle d'Aosta (+12,2) e Calabria (+11,8). Rispetto a 3 anni fa, l'export ha segnato +9%.

In merito alla crescita economica, misurata a livello provinciale dal valore aggiunto, svettano in classifica la Venezia Giulia: Gorizia (+4,4%) e Trieste (+4,3). Terzo Sondrio c(+4,1). Altrettanto significativo il risultato previsto a Barletta, Caserta e Monza-Brianza (tutte con il 4%), Brindisi e Verona (entrambe con +3,9%). Ultime Pordenone, Cagliari e Viterbo (+1,9%) e, infine, Vibo Valentia e Reggio Calabria (ambedue con il +1,7%). Rispetto al 2019, 51 province su 107 devono ancora recuperare la perdita del Pil causata dalla crisi pandemica. Le situazioni più critiche si registrano a Pisa (-3,5%), Rovigo (-3,8), Brindisi (- 4,0), Macerata (-4,1), Vibo Valentia (-4,3) e Belluno (-5,2). (ANSA).