Fisco:rottamazioni mancano obiettivi,incassi totali a 18 mld (2)

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Per "Rottamazione" e "Rottamazione-bis" di 2016 e 2017 hanno fatto domanda 2,3 milioni di soggetti, per debiti (inclusi interessi di mora e sanzioni) di 45 miliardi. Al netto della "rottamazione" - quindi senza interessi e sanzioni - era previsto un gettito di 26 miliardi. Tuttavia, dopo aver presentato domanda, molti soggetti non hanno versato le somme nei termini previsti (perdendo così il beneficio). Per questo motivo, la riscossione effettiva, evidenzia l'Osservatorio, si è fermata a 11 miliardi.

Per la "Rottamazione-Ter" del 2018 hanno presentato domanda 1,4 milioni di soggetti, per debiti, inclusi interessi e sanzioni, di quasi 44 miliardi (quindi con un debito medio per soggetto più alto rispetto ai precedenti provvedimenti).

Tuttavia, a fronte di una riscossione prevista di 26,3 miliardi, quella effettiva è stata di 6,3 miliardi, con 1,7 ancora riscuotibili nelle prossime rate.

Infine, per "Saldo e stralcio" hanno presentato domanda 400.000 soggetti e sono stati riscossi 0,7 miliardi (a fronte di 1,3 miliardi previsti).

Complessivamente, tramite i quattro provvedimenti, sono stati riscossi 18 miliardi (e 2 ulteriori miliardi sono riscuotibili nelle prossime rate). In sostanza, conclude l'Osservatorio, "solo una piccola parte dei 19 milioni di soggetti con debiti fiscali ha fatto domanda. Non è sorprendente dato che, come dichiarato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, la maggior parte dei debiti non sono riscuotibili". Anche per chi ha presentato domanda, le riscossioni effettive sono state meno della metà di quelle previste, in tutte le finestre delle "Rottamazioni". (ANSA).