Fisco: Salvini, "priorità rottamazione cartelle Equitalia"

(ANSA) - GHISALBA, 06 AGO - "Un tema su cui la Lega ha già dimostrato che volere è potere sono le cartelle di Equitalia: stanno arrivando milioni di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle entrate che gettano nella disperazione milioni di uomini e donne di questo Paese, dopo la pandemia e con la guerra in corso: ebbene. La Lega fa una scelta precisa: quelle cartelle vanno rottamate in modo che il cittadino torni libero". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, questa sera a un comizio alla festa del partito a Ghisalba, in provincia di Bergamo.

"L'altro giorno - ha proseguito - un pensionato genovese ha ricevuto 7 cartelle, dal 2016 a oggi, per multe, contributi e Inps. Se a un panettiere di Ghisalba domani arriva una cartella da 10 mila euro perché anni fan non ce l'ha fatta a pagare, lo Stato può comportarsi in due modi. O chiederglieli tutti, così questo chiude e licenzia due dipendenti, oppure lo Stato amico ti dice: con un guerra e dopo la pandemia, non hai 10 mila euro? Me ne dai 2 mila, non chiudi, non licenzi e vai avanti a lavorare. Lo stato non fa fallire artigiani e commercianti".

