Fisco: Salvini, "priorità rottamazione cartelle Equitalia" (2)

(ANSA) - GHISALBA, 06 AGO - "Straordinari, premi di produzione e aumenti di stipendio devono essere a tasse zero per chi li dà - ha sottolineato Salvini -. Ce lo chiedono le imprese, l'abbiamo proposto al passato governo Draghi e non l'hanno fatto, lo faremo noi tra due mesi". "E poi intendiamo azzerare per un anno l'Iva e le tasse su quello che nel carrello della spesa non può mancare: pane, latte, frutta e verdura", ha proseguito. (ANSA).