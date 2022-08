Confartigianato, ai partiti chiediamo un patto di fiducia

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Un Manifesto per l'Italia, proposte per costruire un'Italia a misura di 4,4 milioni di artigiani e pmi con 10,8 milioni di addetti: Confartigianato lo ha inviato a tutte le forze politiche in vista del voto "per sollecitare un impegno concreto a rimuovere gli ostacoli che bloccano gli imprenditori e a creare le condizioni per la ripresa economica".

A partire dal fisco, perchè "paghiamo 32,8 miliardi di maggiori tasse rispetto alla media dell'eurozona". "A chi si candida a guidare il Paese - dice il presidente Marco Granelli - chiediamo un patto di fiducia per realizzare, davvero, le riforme irrinunciabili per lo sviluppo". (ANSA).