Banche: Abi, 88% clienti accede con uso combinato dei canali

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Sempre più clienti accedono in banca utilizzando canali diversi e in modo combinato, quasi 9 su 10 secondo l'ultima indagine realizzata dall'Abi, in collaborazione con Ipsos. Nell'88% dei casi (+7 punti percentuali rispetto all'anno precedente), infatti, i clienti gestiscono la relazione con la banca affiancando all'uso dei canali 'fai da te' ideali per fare operazioni in velocità e mobilità (sportelli automatici Atm, Internet banking e Mobile Banking) quelli in cui si può interagire con contatti personali (agenzia, contact center, chat con operatore e consulente finanziario).

Dall'indagine emerge quanto i clienti apprezzino in modo crescente la possibilità di contare su soluzioni fatte 'su misura'. La versatilità delle soluzioni offerte in risposta alle nuove e diversificate esigenze dei clienti, infatti, rafforza la percezione positiva dell'esperienza vissuta della clientela nella relazione con la banca, sottolinea l'Abi. L'indagine evidenzia infatti la quota della clientela che ha parlato bene della sua banca o che è disposta a fare 'passaparola' positivo pari nel 2021 a oltre l'80% (era il 69% nel 2019).

La conoscenza degli investimenti sostenibili (ESG, dall'inglese Environmental, Social and Governance), seppur ancora contenuta, di pari passo alla propensione a scegliere un investimento in finanza sostenibile, si sta inoltre diffondendo in particolare presso i clienti "evoluti" cioè che usano abitualmente Internet e che usano il conto corrente online, tra gli investitori stessi e chi già conosce questa opportunità.

Stando all'indagine, 1 bancarizzato 'evoluto' su 5 dichiara di ritenere attrattivi investimenti focalizzati su aziende impegnate nella riduzione dell'inquinamento, nella difesa delle risorse della terra e nella tutela dei dipendenti e della loro salute. (ANSA).