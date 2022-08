Unioncamere:Calabria,incontro con l'assessore Varì

(ANSA) - CATANZARO, 05 AGO - Il presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana, assieme a una delegazione delle Camere di commercio calabresi formata da Nuccio Caffo, commissario straordinario Camera di commercio di Vibo; Giuseppe Politano, Camera di commercio di Cosenza ; Bruno Calvetta, segretario generale Camera di commercio di Catanzaro, ha incontrato nei giorni scorsi in Cittadella regionale l'assessore regionale allo Sviluppo economico e attrattori culturali Rosario Varì e il dirigente generale dello stesso Dipartimento, Fortunato Varone. A darne notizia è un comunicato di Unioncamere Calabria.

"Nel corso della riunione - è detto nel comunicato - sono state tracciate le linee di convergenza sui temi del sostegno alle imprese, per le quali intensificare la collaborazione interistituzionale e definire un programma di azioni da mettere in campo per sostenere e favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico regionale".

"Gli effetti della pandemia - ha sottolineato il presidente Tramontana - sono stati dirompenti per l'economia italiana e nello specifico per quella calabrese, causando una drastica riduzione del Pil e registrando l'aumento sostanziale della percentuale di disoccupazione. Lo sforzo e l'impegno cui il sistema camerale calabrese è chiamato è quello di utilizzare le risorse del Pnrr, realizzando azioni concrete e strutturate a beneficio delle imprese e del territorio e per farlo è fondamentale intensificare il dialogo e la collaborazione tra le Istituzioni e con le forze sociali ed economiche, come sta già avvenendo in altre regioni, tramite Accordi quadro con le Unioni regionali delle Camere di commercio e prevedendo anche il finanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni per promuovere lo sviluppo socioeconomico e sostenere l'occupazione." "Il Governo regionale - ha evidenziato l'assessore Varì - è al lavoro sia per supportare le imprese presenti sul territorio, anche per l'internalizzazione, sia per attrarre nuovi investimenti. Come Regione, nell'ambito dell'attività di programmazione 2021-2027, che ha lo sguardo rivolto all'Innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale e all'inclusione sociale, foriera di un'occupazione di qualità e di lungo periodo, stiamo ascoltando tutti gli attori del territorio, e quindi anche le Camere di Commercio e Unioncamere, che possono contribuire a indicarci quelle che son le esigenze del mondo imprenditoriale calabrese".

"Per questi motivi i partecipanti all'incontro - è detto nel comunicato - hanno convenuto momenti di raccordo più strutturati e stabili, per linee di intervento strategiche a vantaggio delle imprese, valorizzando le best practice dei diversi contesti territoriali con collaborazioni più integrate". (ANSA).