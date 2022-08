Unicredit: con Sace supporta crescita 'sostenibile' Esbe

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - UniCredit supporta i piani di crescita di Esbe Italiana, società del gruppo Piber, attraverso un finanziamento con Garanzia Sace, a supporto della crescita delle imprese italiane, di 1,5 milioni di euro.

In dettaglio, Esbe Italiana potrà supportare il capitale circolante e perseguire una strategia di sviluppo aziendale che prevede investimenti in sostenibilità del loro ciclo produttivo.

Il prestito concesso a Esbe Italiana è un finanziamento "futuro sostenibile", a cui è applicato un tasso a tasso agevolato, subordinato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità prefissati in termini di certificazione ESG. (ANSA).