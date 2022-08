Sanità: Confindustria Puglia, con Regione dialogo aperto

(ANSA) - BARI, 05 AGO - "La Regione Puglia è impegnata in un dialogo aperto e costruttivo con il comparto della sanità privata accreditata sui temi della salute e della programmazione ospedaliera come mai prima d'ora". Lo sottolinea Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Puglia. "Il confronto con l'assessore regionale alla Sanità Rocco Palese e il direttore del dipartimento Promozione e Salute della Regione Puglia Vito Montanaro - prosegue - sta dando risultati considerevoli, a dimostrazione del fatto che la sinergia tra pubblico e strutture private accreditate può contribuire a migliorare il sistema sanitario regionale. Quest'anno, ad esempio, il tavolo aperto sul tema dell'abbattimento delle liste di attesa ha portato all'importante esito di aver individuato, già nei primi mesi e in maniera condivisa, risorse ed obiettivi destinati a tale finalità". "Forti di questi passi avanti - conclude Fontana - abbiamo grande fiducia nell'impegno che la Regione Puglia sta mettendo anche sul recupero della mobilità passiva". (ANSA).