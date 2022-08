Sace: garanzia SupportItalia estesa a factoring e leasing

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Le imprese italiane che hanno subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del caro energia, da oggi, potranno ottenere la Garanzia Supportitalia di Sace, non solo per i finanziamenti, ma anche a copertura di operazioni di Factoring e Leasing. È stato esteso infatti lo strumento straordinario previsto dal cosiddetto Decreto Aiuti.

Le imprese italiane che ne hanno i requisiti, di ogni dimensione, settore e forma giuridica, potranno accedere ai finanziamenti garantiti destinati a coprire costi del personale, investimenti, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda e capitale circolante.

"Con questa estensione di Garanzia SupportItalia rafforziamo il nostro ruolo al fianco delle imprese italiane, a sostegno della competitività del Sistema Paese", ha dichiarato l'amministratore delegato di Sace, Alessandra Ricci. "Grazie alla consolidata collaborazione con Assifact e Assilea - aggiunge - possiamo mettere in campo ancora una volta misure adeguate a rispondere alle straordinarie esigenze delle aziende". (ANSA).