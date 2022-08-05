Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 217 VENERDI' 05 AGOSTO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:52

          Dl Aiuti bis:Draghi, provvedimento di proporzioni straordinarie

        2. 19:50

          Atlantia: con traffico in ripresa +18% ricavi primo semestre

        3. 18:21

          Gas: in chiusura sfiora 200 euro con timori lavori Nord Stream

        4. 18:15

          Borsa: Europa chiude positiva tra trimestrali e banche centrali

        5. 18:11

          Spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 212 punti

        6. 17:39

          Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,31%)

        7. 16:04

          Borsa:Europa prosegue positiva dopo Wall Street,Milano +0,6%

        8. 15:37

          Petrolio sotto 90 dlr a Ny,prima volta da invasione Ucraina

        9. 15:32

          Borsa: Wall Street apre debole, Dj -0,09%, Nasdaq +0,05%

        10. 15:19

          Petrolio: in rialzo a New York a 90,88 dollari

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie