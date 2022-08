Lavoro: Si Cobas, 80 licenziati in coop in appalto alla Ilip

(ANSA) - MODENA, 05 AGO - Ottanta lavoratori della società modenese Cfp in appalto all'azienda Ilip di Bazzano, secondo il sindacato 'Si Cobas', sarebbero stati licenziati in tronco per "aver preteso il rispetto del contratto nazionale". La Ilip, affiliata a Confindustria, è operativa nel settore delle materie plastiche.

"Da diverse settimane erano in corso trattative, favorite dalla Prefettura di Bologna (competente per giurisdizione), per regolarizzare livelli di inquadramento, anzianità, pagamento della malattia, degli straordinari, dei permessi, delle ferie e delle festività. Ieri - aggiunge il sindacato - mentre era in corso lo sciopero indetto dal Si Cobas, è giunta la notizia della disdetta del contratto di appalto".

L'azienda in una nota replica sottolineando di seguire con apprensione da mesi una "situazione conflittuale tra la cooperativa appaltatrice di alcuni servizi aziendali e i dipendenti di quest'ultima. Si tratta di una situazione che - al di là della fondatezza delle posizioni contrapposte - da oltre due mesi impedisce la normale attività aziendale presso lo stabilimento sito in Valsamoggia. Il perdurare di tale situazione ha portato, nostro malgrado, alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale con la cooperativa al fine di salvaguardare sia l'incolumità del personale sia l'occupazione interna".

Si Cobas ha annunciato che proseguirà con gli scioperi anche nei prossimi giorni. (ANSA).