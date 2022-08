Istat: Unc, allarmanti i dati sulla produzione industriale

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Sono "allarmanti" secondo Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, i dati resi noti oggi dall'Istat sulla produzione industriale a giugno che "scende del 2,1% sul mese precedente e dell'1,2% su base annua".

Dal marzo 2021, spiega Dona, "è accaduto solo due volte che si registrasse un calo tendenziale. Preoccupante, poi, la riduzione dei beni di consumo, un primo segno tangibile della difficoltà delle famiglie di arrivare a fine del mese. Non per niente sono i beni durevoli ad aver registrato la peggiore performance, -3% su maggio 2022".

"Secondo il nostro studio, poi - prosegue Dona - la produzione di giugno è appena superiore dello 0,9%, nei dati destagionalizzati, rispetto a febbraio 2020, ultimo mese pre-lockdown, ma è inferiore dell'1,5% nel confronto con gennaio 2020, ultimo mese pre-pandemia. Nei dati corretti per gli effetti di calendario, inoltre, al di là dello scontato +13% su giugno 2020, anno di piena pandemia, la produzione è inferiore sia rispetto a giugno 2019 con -2,7%, che nel confronto con giugno 2018 con -3,8 per cento. Insomma, un andamento negativo su tutti i fronti" conclude Dona. (ANSA).