Industria: Istat, produzione giugno -2,1% ma energia +1,9% (2)

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - L'indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale quindi solo per l'energia (+1,9%), mentre cala per i beni strumentali (-3,3%), i beni di consumo (-2,1%) e i beni intermedi (-1,3%).

Per beni strumentali l'Istat indica, tra gli altri, la fabbricazione di macchine e motori, di strumenti e apparecchi di misurazione e controllo e di autoveicoli.

Nei beni beni di consumo durevoli sono inclusi, tra gli altri, la fabbricazione di apparecchi per uso domestico, di mobili, motocicli, di apparecchi per la riproduzione del suono e dell'immagine. In quelli non durevoli ci sono, tra gli altri, la produzione, la lavorazione e la conservazione di prodotti alimentari e bevande, alcune industrie tessili, la fabbricazione di prodotti farmaceutici.

Quanto ai prodotti intermedi, l'istituto di statistica indica, tra gli altri, la fabbricazione di prodotti chimici, di metalli e prodotti in metallo, di apparecchi elettrici, l'industria del legno, la fabbricazione di tessuti. (ANSA).