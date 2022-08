Fisco: Damiani (FI), governo di c.destra farà vera riforma

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "So bene che la mistificazione è la linea 'editoriale' del PD in ogni campagna elettorale, ma a volte si sconfina davvero nel surreale. Mi riferisco alle accuse, al Presidente Silvio Berlusconi e quindi a Forza Italia, di non aver votato la delega fiscale. Per dovere di chiarezza verso gli elettori in primis, dovere sconosciuto evidentemente al Pd, faccio presente che la discussione della delega fiscale è stata solo posticipata al 6 settembre dalla conferenza dei capigruppo. Non trattandosi, tra l'altro, di questione di stretta attinenza con i provvedimenti legati al PNRR". Lo dichiara il senatore Dario Damiani, capogruppo di FI in commissione Bilancio.

"Inoltre, chi adesso si permette di lanciare accuse contro Forza Italia è proprio il partito responsabile di aver impedito nei mesi passati la sua approvazione, arroccandosi su aumenti di tasse e patrimoniali - aggiunge in una nota -. Fortunatamente il 25 settembre è vicino: dal giorno dopo lavoreremo a una vera e seria riforma fiscale secondo il programma del centrodestra".

