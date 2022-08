Elezioni: Cna lancia decalogo per un nuovo patto sociale

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La Cna lancia dieci punti per un nuovo patto sociale invitando a un "faccia a faccia" i leader politici in vista del voto del 25 settembre. I primi punti del decalogo riguardano l'energia, con un focus sulla scelta strategica dell'autoproduzione; la semplificazione; la politica industriale, tagliata su artigiani e piccole imprese; l'export, il made in Italy e il turismo. La confederazione chiede "che alla cultura emergenziale si sostituisca una ritrovata capacità di guardare le profonde trasformazioni che investono la società italiana". Gli altri punti del decalogo riguardano: lavoro, contrattazione collettiva, formazione, rappresentanza, per favorire una occupazione di qualità e uno scatto di produttività; fisco, chiesto più leggero, più semplice e più orientato all'espansione; concorrenza, in un'ottica di tutela delle piccole imprese; infrastrutture, materiali e immateriali; legalità, da perseguire combattendo la criminalità ma anche tutte le forme di abusivismo, sommerso, riciclaggio e usura; welfare e pensioni, per assicurare condizioni dignitose agli anziani e ai cittadini più fragili. (ANSA).