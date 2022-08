Dl Aiuti: Inac-Cia, rivalutazione pensioni premia i ricchi

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La rivalutazione delle pensioni, con un'aliquota che dovrebbe essere del 2% su ogni 500 euro di pensione è una misura che favorisce i ricchi e penalizza i poveri e lascerà centinaia di migliaia di pensionati sotto la soglia di povertà. Sintetizza così il presidente del Patronato Inac-Cia, Alessandro Mastrocinque quella che dovrebbe essere la misura più importante contenuta nel nuovo Dl Aiuti, in via di definizione. "L'aumento indistinto dell'aliquota del 2% - spiega il presidente - è solo fumo agli occhi per chi come gli ex agricoltori percepisce una pensione media che si aggira sui 500 euro. Stiamo parlando di 10 euro lorde sull'assegno".

Certamente come patronato Inac-Cia il tema generale della rivalutazione delle pensioni è accolto in maniera positiva, precisa il presidente, "ma forse immaginare aliquote di rivalutazione modulate, in base all'importo delle pensioni, era la strada più giusta da tenere; confidiamo che ci siano margini per un correttivo di linea". Sostanzialmente, conclude il presidente , "tutti quei pensionati che hanno lavorato in agricoltura, nell'artigianato, nel commercio e nell'industria con questa rivalutazione non raggiungeranno neanche l'importo di 650 euro mensili che è il tetto minimo fissato dalla carta sociale europea, come indice di "sostenibilità economica vitale". (ANSA).