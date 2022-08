Dl Aiuti bis:Paternoster, fare presto su fondo Autotrasporto

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "Disponibilità immediata del fondo per l'autotrasporto. I 500 milioni di euro stanziati nel primo decreto Aiuti a favore del settore saranno di fatto inutilizzabili se non si tornerà alla legislazione antecedente, che permetteva un credito di imposta di pronta fruibilità e di grande semplicità. Il decreto ministeriale dello scorso 29 luglio, infatti, è un trionfo di incredibile burocrazia, lentezza delle procedure, complessità nello svolgimento delle operazioni richieste con grandissimi rischi di domande respinte anche per banalissimi errori di compilazione. Per non parlare della concreta possibilità di usufruire di questi incentivi solo fra molti mesi e attraverso un click day dalle conseguenze inimmaginabili. L'autotrasporto, già in grave crisi per il caro gasolio, ha bisogno dell'esatto contrario: norme chiare, semplici e di immediata efficacia. Occorre fare presto. Martedì prossimo, alla Camera, lo ribadirò al Governo chiedendo un intervento urgente". Lo dichiara il deputato della Lega Paolo Paternoster. (ANSA).