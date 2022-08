Camere commercio:Cosenza,attuate iniziative a favore imprese

(ANSA) - COSENZA, 05 AGO - "La Camera di commercio di Cosenza torna a fare il punto sullo stato di avanzamento delle iniziative a favore delle imprese. Dall'inizio dell'anno, l'Ente ha adottato circa 40 atti di concessione o liquidazione di contributi a favore di oltre 200 imprese cosentine, per un totale di 1.126.215,51 euro tra concessioni e liquidazioni, con una stima degli effetti sulla economia pari a oltre 2,1 milioni di euro". Lo riferisce un comunicato dell'ente camerale.

"La fase di concessione e quella di liquidazione - è detto nel comunicato - avviene a sportello: le imprese beneficiare di una misura possono immediatamente effettuare il loro investimento e subito dopo presentare domanda di rendicontazione per ottenere in breve tempo la liquidazione degli importi spettanti. Ogni bando pubblicato dall'Ente è costantemente monitorato per valutarne lo stato di diffusione e l'efficacia in termini di impatto, nonché lo stato di lavorazione e di liquidazione delle pratiche, così da intercettare eventuali discrasie. Proprio grazie a questa azione di monitoraggio costante, la Giunta camerale è intervenuta lo scorso 24 giugno a modificare gli stanziamenti e i termini di presentazione delle domande di alcuni dei bandi 2022 e a posticipare la data di rendicontazione per alcuni bandi 2021. Nello specifico, per tutti i bandi 2021 ancora attivi, la data di rendicontazione è stata posticipata al 31 ottobre 2021 mentre non è più possibile presentare domanda di concessione per i seguenti quattro bandi 2022: Bando Turismo congressuale; Bando a sostegno delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità tipiche cosentine e di prossimità - I Edizione; Bando valorizzazione destinazioni turistiche - DMO I edizione; Bando per il sostegno dei Borghi e dei Centri Storici".

"Le altre misure adottate nel 2022 e destinate alla transizione ecologica e digitale, e alla promozione della qualità nel settore edile - riporta il comunicato - sono risultate molto efficaci registrando una richiesta di risorse molto superiore allo stanziamento. La Giunta, quindi, interpretando i bisogni delle imprese, si è pronunciata sulla necessità di aumentarne lo stanziamento fino a 800.000 euro per il bando 'Risparmio Energetico, sostenibilità e economia circolare' e a 250.000 euro per il bando "Adozione di attestazioni SOA - II Edizione".

Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili al link www.cs.camcom.it/bandi-2022 e per eventuali approfondimenti è possibile contattare gli uffici pienamente operativi anche nel mese di agosto, all'indirizzo di posta elettronica versoleimprese@cs.camcom.it. (ANSA).