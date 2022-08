Unioncamere:Calabria,conclusi tavoli confronto su sviluppo

(ANSA) - CATANZARO, 04 AGO - Sei tappe tra gennaio e luglio 2022: si sono da poco conclusi i tavoli di confronto per lo sviluppo dei territori nell'ambito del Programma Infrastrutture Fondo di Perequazione 2019-2020, finanziato da Unioncamere italiana e promosso a livello locale da Unioncamere Calabria e dalle Camere di commercio calabresi, con il supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti scrl.

"Agli incontri, organizzati dalle Camere di commercio calabresi - è detto in un comunicato - hanno partecipato i principali stakeholder territoriali al fine di raccogliere tutti gli elementi utili alla stesura del "Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali" a valenza regionale".

"I tavoli di confronto hanno riguardato il tema delle infrastrutture, della viabilità e trasporto delle persone e delle merci con una visione allargata sul territorio calabrese - afferma Antonino Tramontana, presidente di Unioncamere Calabria - ed hanno permesso di fornire un'analisi di approccio strategico sulle infrastrutture materiali e immateriali e monitorarne gli sviluppi. Tali appuntamenti hanno rappresentato uno strumento ideale per individuare le priorità infrastrutturali ed effettuare un'analisi approfondita dello scenario. Nell'ambito del Programma Infrastrutture Fondo di Perequazione 2019-2020 - continua Tramontana - a completamento delle attività realizzate sul territorio - tavoli di confronto, sviluppo del progetto territoriale strategico, momenti di sensibilizzazione su BUL e digitale - si terrà l'evento finale che rientrerà in quello che è stato definito un Roadshow camerale sui temi infrastrutturali che coinvolgerà tutti i territori aderenti al programma e che sancirà il ruolo di stimolo e raccordo che le Camere di commercio possono tornare ad assumere nello sviluppo infrastrutturale dei territori".

Il 19 settembre è in agenda l'evento conclusivo regionale, che si terrà a Lamezia Terme nella sede di Unioncamere Calabria ma potrà essere partecipato anche in modalità telematica, un'occasione di riflessione e condivisione dei risultati raggiunti a seguito delle attività realizzate in seno al Programma Infrastrutture promosso da Unioncamere Calabria e dalle Camere di commercio calabresi. (ANSA).