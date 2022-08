Professioni: rinnovata commissione regionale Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 AGO - Rinnovata la commissione regionale dei soggetti professionali, l'organismo di rappresentanza e consultazione presso la Regione del mondo delle professioni intellettuali. La commissione, spiega la Regione in una nota, nasce con l'obiettivo di favorire il raccordo con un mondo che ha un ruolo rilevante nelle dinamiche della società e del sistema economico, sulla vita delle famiglie, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

La commissione resterà in carica fino al termine della legislatura regionale: ne fanno parte i rappresentanti delle professioni intellettuali, siano esse organizzate in ordini o in associazioni professionali non ordinistiche. A presiederla è l'assessore regionale al lavoro Alessandra Nardini. Durante la seduta di insediamento, Nardini ha ricordato il "ruolo strategico di questo organismo nell'interlocuzione con la Regione e il contributo importante offerto negli anni allo sviluppo dell'economia toscana, al sostegno di interventi mirati e nell'acquisizione di specifiche competenze quanto mai necessarie in una fase come quella attuale caratterizzata dalle grandi transizioni che attraversano la nostra economia". (ANSA).