Pnrr: Confindustria Fermo, priorità Piano, Zes e Start up

(ANSA) - FERMO, 04 AGO - Pnrr, Zes e Start up: sono le priorità dichiarate del neo eletto presidente di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani, che ha completato la sua 'squadra'.

Lara Vallasciani si occuperà di internazionalizzazione, fondi e bandi legati alla manifattura; Carlo Forti della formazione; David Beleggia dell'innovazione dei processi; Giampietro Melchiorri, che è il vicepresidente, ha le deleghe alla comunicazione e rappresentanza istituzionale.

Ci sono poi voci non direttamente assegnate, che Luciani condividerà con il presidente dell'Ance Fermo, Massimiliano Celi, che riguardano ricostruzione e infrastrutture. Così come insieme con Gianni Gallucci e il presidente della Piccola, Marco Carassai, si lavorerà per potenziare il rapporto scuola-impresa, partendo dal dato: in molti settori manca personale, mentre c'è tanto lavoro. Una delle prime priorità saranno i fondi del Pnrr: "abbiamo inserito in associazione una figura che ha il compito di supportare le imprese sia per intercettare i fondi, sia per rispondere al meglio ai bandi". Inoltre si continuerà a lavorare il riconoscimento della Zes; attrarre i giovani imprenditori e su questo "sta lavorando il presidente dei Giovani Imprenditori Gianni Gallucci", prosegue Luciani. E "abbiamo deciso di aprire una sezione dedicata alle Start Up. Vogliamo che Confindustria Fermo sia il loro acceleratore. Entrare dentro l'associazione permetterà a imprenditori di talento di non bruciare le idee, possiamo cambiare i numeri che dicono che in media una start up non dura più di tre anni e lo faremo mettendo a disposizione i nostri servizi e aziende strutturate".

Il Presidente di Confindustria Fermo annuncia anche che si sta valutando "l'opportunità di aprire una sezione Cultura e Intrattenimento, partendo dal fatto che Fermo è Learning City e che la provincia presenta molte realtà dinamiche". (ANSA).