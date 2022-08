Ocse: da inflazione forte impatto su reddito reale famiglie

(ANSA) - PARIGI, 04 AGO - Il forte livello di inflazione fa crollare il reddito delle famiglie: è quanto riferisce l'Ocse, in una nota diffusa a Parigi. Secondo l'organismo per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale, il reddito reale è sceso dell'1,1% nella zona Ocse nel primo trimestre 2022, in contrasto con una crescita dello 0,2% del Pil.

Il crollo del reddito reale dei nuclei famigliari, precisa l'Ocse, è in parte dovuto all'aumento dell'inflazione, che ha affossato il potere d'acquisto. Tra le economie del G7, l'aumento dei prezzi al consumo sui nuclei famigliari ha avuto un impatto particolarmente forte in Francia, dove il reddito delle famiglie è crollato dell'1,9% e in Germania, dove è crollato dell'1,7%. L'inflazione che ha colpito le famiglie ha contribuito ad una forte riduzione del reddito reale anche altrove in Europa, in Austria (-5,5%) e Spagna (-4,1%).

Decisamente migliore il dato italiano, al +0,3% nel primo trimestre 2022 contro il +0,4% del quarto trimestre 2021.

