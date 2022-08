Nutriscore: Alleanza Coop, sistema pericoloso bene Antitrust

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - L'etichetta Nutriscore è pericolosa per il suo eccesso di semplificazione nella classificazione della qualità nutrizionale degli alimenti ed è positivo che la recente delibera dell'Antitrust abbia chiarito ai consumatori che si tratti di un sistema di classificazione non obbligatorio.

Lo fa sapere Carlo Piccinini di Alleanza cooperative agroalimentari, nel precisare che il sistema a semaforo "non aiuta il consumatore a seguire abitudini alimentari più salutari, anzi, lo indirizza in modo fuorviante all'acquisto, insinuando la convinzione che si tratti di alimenti sani o meno, per il solo fatto di essere associati ad un'etichetta di colore verde o rosso".

A oggi, ricorda Piccinini, "manca una scelta e regolamentazione in materia e l'Italia si è fatta promotrice del sistema NutrInform battery che, a differenza del Nutriscore, non ha l'ambizione di esprimere un giudizio complessivo sull'alimento, bensì di informare sui singoli nutrienti dei vari prodotti".

"In questa fase è fondamentale contrastare con tutti gli strumenti possibili la diffusione del Nutriscore - conclude Piccinini - come Alleanza rappresentiamo il 58% della produzione lorda vendibile del vino, il 43% di quella lattiero-casearia nazionale, oltre il 60% del fatturato dei formaggi Dop, tutti alimenti che finirebbero sotto attacco. Proseguiremo la nostra battaglia in Europa a sostegno dell'Italia, affinché prevalgano i diritti dei consumatori e vengano intensificati programmi di educazione alimentare, gli unici in grado di orientare verso scelte sane e consapevoli". (ANSA).