Istat: nel secondo trimestre registrazioni imprese -2,7%

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Nel secondo trimestre 2022 il numero totale di registrazioni di nuove imprese si riduce del 2,7%, al netto della stagionalità sul primo trimestre dell'anno. Lo rileva l'Istat spiegando che nello stesso periodo i fallimenti sono diminuiti del 2%. Nel secondo trimestre le registrazioni sono state 69.302 (dati destagionalizzati) e i fallimenti 1.903.

Sempre rispetto al trimestre precedente, sono in particolare da segnalare il netto incremento delle registrazioni di nuove imprese dei trasporti (+22,6%) e dei servizi di informazione e comunicazione (+5,7%) e la ripresa degli esercizi ricettivi e di ristorazione (+2,7%). Registrano invece un risultato negativo le costruzioni (-12,4%).

I settori delle costruzioni e quello delle attività finanziarie, immobiliari e professionali risultano gli unici in cui le registrazioni, al netto della stagionalità, hanno superato in maniera rilevante i livelli raggiunti alla fine del 2019, nonostante gli andamenti discontinui riscontrati negli ultimi trimestri su base congiunturale.

Il numero complessivo di registrazioni è in calo anche in termini tendenziali (-7,1%). Particolarmente accentuata la flessione nel commercio (-21,2%) e nei servizi di informazione e comunicazione (-17,7%). I settori che registrano la maggior crescita sono i trasporti, con un aumento del 31,4%, e gli esercizi ricettivi e di ristorazione, che salgono dell'11,7%.

Il numero complessivo di fallimenti diminuisce anche nel confronto con lo stesso trimestre del 2021 (-14,7%). (ANSA).