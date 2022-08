Inps: ripristinata pensione, Asl aveva segnalato morte donna

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - L'Inps "pone grande attenzione sull'acquisizione dei dati, al fine di evitare l'indebito pagamento di ratei di pensione non spettanti a seguito del decesso dei titolari". A metterlo in evidenza, in una nota, lo stesso Istituto di previdenza pubblico, che affronta il caso della signora Mariacristina Fornelli Bardina, ex insegnante di Balangero (Torino), in pensione dal 2004, che si è vista bloccare la pensione dallo scorso 30 giugno, ma la persona deceduta è un'omonima della donna. "A seguito di un invio telematico del 30 giugno, con il quale l'Asl competente comunicava il decesso della signora avvenuto in data 15 giugno, questo Istituto ha provveduto in automatico al blocco della pensione e contestuale richiesta di 're introito' per la rata di luglio, così come previsto dalla normativa vigente in tema di comunicazione di decesso dei pensionati e dei relativi contratti stipulati con gli istituti pagatori (banche e poste). A seguito della segnalazione dell'interessata - si legge ancora - la sede competente si è immediatamente adoperata per la tempestiva risoluzione del caso, rispristinando in data 3 agosto la pensione che, per il mese di agosto è già stata messa in pagamento e la signora riceverà l'accredito con valuta 10 agosto, mentre, per quel che riguarda la rata di luglio la signora ha già ricevuto l'importo". L'Inps fa sapere, poi, che "i decessi che pervengono annualmente all'Istituto, attraverso i canali telematici utilizzati dalle Pubbliche amministrazioni, che per legge sono tenute alla trasmissione dei dati, sono stati nel 2021oltre 700.000". (ANSA).