Inps: Civ, nel 2021 il disavanzo si riduce a 3,7 miliardi

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps ha approvato oggi il rendiconto generale dell'Istituto per il 2021, l'anno successivo - viene evidenziato - "alla fase più acuta della crisi economica e produttiva dovuta alla pandemia". Si chiude con 3.711 milioni di euro di disavanzo economico di esercizio con un miglioramento di 21.489 milioni rispetto al disavanzo economico del 2020 (25.200 milioni di euro). La situazione patrimoniale netta alla fine dell'esercizio 2021 è di 10.848 milioni a fronte di una situazione patrimoniale netta a inizio esercizio pari a 14.559 milioni di euro. Per il presidente del Civ, Roberto Ghiselli, è un bilancio che "conferma l'equilibrio finanziario dell'Istituto, pur in una fase caratterizzata da una sensibile crescita dell'attività e delle prestazioni erogate". (ANSA).