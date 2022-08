Incendi: fuoco in ditta tessile Prato, 3 operai intossicati

(ANSA) - PRATO, 04 AGO - Tre operai di una ditta tessile di Prato sono rimasti leggermente intossicati a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno dell'azienda dove ha preso fuoco un macchinario per la cardatura ed i residui di prodotto all'interno dello stesso. I tre sono stati trasportati all'ospedale Santo Stefano per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco con quattro mezzi e 11 operatori, il 118 e la polizia per accertare le cause del rogo. (ANSA).