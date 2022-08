Immobiliare: 5 mln da Intesa e Sace per ex corderia Rimini

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Intesa Sanpaolo ha concesso un finanziamento con la garanzia green di Sace di 5 milioni alla Residence Viserba del Gruppo Renco per la realizzazione del nuovo quartiere "La Corderia" a Viserba di Rimini su terreni un tempo erano occupati da una fabbrica di corde. Il progetto di rigenerazione urbana preparato da Residence Viserba prevede la realizzazione di un parco pubblico, all'interno del quale verranno realizzate palazzine a tre - cinque piani e villette unifamiliari, per un totale di circa 250 appartamenti. La costruzione delle prime palazzine è già iniziata e la consegna degli appartamenti è prevista a partire dall'estate del 2023.

"Tutto questo conferma l'impegno che noi di Sace mettiamo nel supporto alle Mid Cap del territorio che vogliono ridurre il loro impatto ambientale, rendendo competitivo il nostro Paese nel mondo, e alla sostenibilità di settori strategici come quello delle costruzioni e delle infrastrutture di cui il Gruppo Renco è leader".

"Questa partnership non solo riconferma la collaborazione di queste importanti realtà con il Gruppo Renco, ma anche la validità del nostro progetto, sia dal punto di vista energetico che immobiliare". "È un piacere avere Intesa Sanpaolo e SACE al nostro fianco nella realizzazione del progetto Corderia, afferma Lorenzo Monti, amministratore delegato di Residence Viserba.

"Intesa Sanpaolo intende affiancare i nuovi progetti e, sopra tutti, quelli ad alto contenuto di innovazione e sostenibilità sociale e ambientale" spiega Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo. (ANSA).