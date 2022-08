Iccrea Banca-Fsi, perfezionata partnership su Bcc Pay

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Iccrea Banca e FSI hanno perfezionato la partnership strategica siglata a gennaio 2022 e finalizzata all'ulteriore sviluppo in ottica fintech di BCC Pay, la società di monetica nata all'interno del Gruppo BCC Iccrea. Lo si legge in una nota che ricorda come BCC Pay ad oggi conta circa 4 milioni di carte di pagamento, oltre 200 mila POS e circa 50 miliardi di euro di transato annuo.

L'operazione crea una nuova realtà italiana e indipendente nel settore dei pagamenti in Italia, punto di riferimento nel panorama del fintech e con un approccio orientato all'innovazione e alla crescita della digitalizzazione nel nostro Paese. BCC Pay può inoltre contare su una solida posizione finanziaria e su una piattaforma IT scalabile.

L'operazione, che ha una valorizzazione complessiva di fino a 500 milioni di euro, si è conclusa a seguito dell'autorizzazione da parte di tutte le Autorità competenti e ha previsto l'investimento di FSI in BCC Pay attraverso l'acquisizione per il tramite del veicolo Pay Holding S.p.A. del 60% del capitale sociale della Società, mentre il restante 40% è rimasto - sempre per il tramite del veicolo Pay Holding S.p.A. - in capo a Iccrea Banca.

BCC Pay si avvarrà delle competenze di Massimo Arrighetti (ex AD di SIA S.p.A.), nominato Presidente, e di Fabio Pugini, nominato Amministratore Delegato. (ANSA).