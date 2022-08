Fisco: presenza occulta in Italia,gruppo e-commerce versa 12 mln

(ANSA) - BOLOGNA, 04 AGO - All'esito di una verifica fiscale la Guardia di Finanza di Bologna ha contestato a Farfetch, gruppo multinazionale inglese delle vendite online di articoli di moda e di lusso, un importo di 12 milioni di tasse arretrate che la società, spiega una nota delle Fiamme Gialle, ha versato all'erario, in un'unica soluzione, per definire ogni pendenza con il Fisco per gli anni dal 2015 al 2019. L'operazione 'Marketplace', condotta con il coordinamento della Procura, ha accertato l'esistenza e l'operatività in Italia della stabile organizzazione occulta della società: secondo le indagini un radicamento "di fatto" fin dal 2011. Dal 2015 al 2019 sono stati venduti attraverso la piattaforma di Farfetch beni, dalle boutique italiane, per oltre 2,5 miliardi di euro.

All'esito della verifica, oltre alla regolarizzazione della posizione, avvenuta "in un clima di massima collaborazione" l'azienda si è impegnata anche "attraverso la costituzione di una nuova società di diritto italiano a versare le imposte, anche future, dovute sulle provvigioni maturate sul territorio dal primo gennaio 2020".

L'accertamento è stato condotto in collaborazione con la direzione regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate. È stato scoperto che la società operava in Italia, dove ha un portafoglio di oltre 200 partner affiliati, senza formalizzare la propria presenza, assumere formalmente personale dipendente e avviare uffici o negozi. Operando quindi "in maniera assolutamente occulta, sfruttando le boutique affiliate che, assumendosi ogni rischio, hanno messo a disposizione spazi fisici per lo stoccaggio di merce da vendere indirettamente sulla piattaforma".

I militari hanno stimato che il marketplace, una 'vetrina virtuale', abbia incassato "ingenti provvigioni dai partner italiani calcolate, in media, sul 30% del venduto". La sede della multinazionale era nell'abitazione di un soggetto a disposizione dell'impresa estera. La Guardia di Finanza riferisce che questo "è il primo caso, in Italia, di accertata esistenza di una stabile organizzazione occulta di una società estera operante nel settore dell'e-commerce". (ANSA).