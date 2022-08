Equo compenso: Confcommercio, includere categorie senza Albo

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Purtroppo, per l'equo compenso immaginiamo che il disegno di legge in discussione al Senato abbia poche possibilità di andare in porto: avevamo dichiarato che, nel provvedimento, doveva essere meglio chiarito l'ambito di applicazione della normativa in materia per la Pubblica amministrazione, anche alla luce di una giurisprudenza secondo cui il principio di equo compenso per la Pa può essere flessibile. È, quindi, da augurarsi che si comprenda, per il futuro, che occorre individuare anche per i professionisti non organizzati in Ordini, o Collegi dei parametri specifici per la definizione del compenso". Lo si legge in una riflessione scritta dalla presidente di Confcommercio Professioni Anna Rita Fioroni, di stretta attualità, visto che oggi la conferenza dei capigruppo ha rinviato a settembre, insieme alla delega fiscale, anche il disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei professionisti, le cui chance di approvazione, sul finire della XVIII Legislatura, si sono così ulteriormente assottigliate. (ANSA).