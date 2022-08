Camere commercio:Reggio, presentato menu tradizioni reggine

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 04 AGO - E' stata presentata nella sede della Camera di commercio di Reggio Calabria l'iniziativa "Tradizioni Reggine, saperi e sapori - il Menu", realizzata con il contributo delle associazioni e degli operatori del settore della ristorazione, presenti alla conferenza stampa, per valorizzare i prodotti identitari dell'enogastronomia del territorio. Lo riferisce un comunicato dell'ente camerale reggino.

"L'iniziativa dà avvio - è detto nel comunicato - al programma delle celebrazioni per il 160° anniversario dell'Ente camerale e si inserisce in un ampio progetto a sostegno del rilancio della filiera enogastronomica reggina attraverso la riaffermazione del legame fortemente identitario tra enogastronomia, cultura e tradizioni millenarie".

Il menu proponeva Antipasto: stoccafisso e oliva ottobratica; primo: struncatura di acciughe, olive, peperoncino calabrese; secondi: pesce spada alla bagnarota - filetto di maiale nero aspromontano, pancetta aspromontana e fagiolo occhio nero; pizza: "fata morgana"; dolci: dito d'apostolo - rheghion, il dolce dei bronzi - spumone reggino - occhi dei bronzi, il dolce dei reggini; bevande: vini dop e igp del territorio metropolitano- birra "ryece summer ale" - cocktail "amarantos" "Nei prodotti identitari e nei piatti e nelle ricette tradizionali che compongono il menu - ha detto il presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana - ritroviamo il cuore del Mediterraneo, le nostre radici e la nostra storia, e ci proiettiamo nel futuro del nostro territorio".

"Nell'elaborazione del menu - ha aggiunto Tramontana - si è scelto di riprendere ed ampliare il percorso che la Camera aveva intrapreso con il marchio collettivo Tradizioni Reggine - saperi e sapori, per dare rilievo ai prodotti di eccellenza del nostro territorio che, pur essendo caratterizzati da grande tipicità, non beneficiano ancora di un riconoscimento ad omologazione europea - Dop, Igp o Stg. Grazie alla preziosa collaborazione di associazioni e operatori del territorio, che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro competenze, si è pensato di inserire nelle preparazioni prodotti di eccellenza come il Bergamotto, il Pescespada, il Maiale Nero, i Pecorini, solo per citarne alcuni, che qualificano e rendono unica l'offerta enogastronomica del nostro territorio". (ANSA).