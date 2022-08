ANSA-BOX/Manca intesa su delega fisco.Pd,le tasse saliranno

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Niente intesa sulla delega fiscale in Senato. I partiti non si mettono d'accordo e l'esame della riforma, che include quella del catasto, resta al palo: se ne riparlerà a settembre. Troppo tardi, attacca il Pd che vede il rischio che le misure finiscano su "un binario morto". A mettersi di traverso - accusano sempre i Dem - sono stati la Lega e Fratelli d'Italia.

La delega non è vincolante per l'attuazione del Pnrr ma è stato considerato un provvedimento in cima all'agenda di governo. Alla Camera, dove il testo è già stato approvato nella primavera, si è però consumato un braccio di ferro con il centrodestra. Dopo un lungo negoziato le fratture si erano ricomposte e l'accordo siglato prevedeva un iter spedito a Palazzo Madama. La partita poi si sarebbe spostata sull'attuazione, vale a dire sui decreti delegati. C'è però poi stata la crisi dell'esecutivo, che ora resta in carica solo per gli affari correnti. E, secondo quanto hanno riferito diverse fonti, nei giorni scorsi il partito di Matteo Salvini si sarebbe messo di traverso, subordinando l'impegno a procedere nelle aule parlamentari solo a patto di garanzie da parte Palazzo Chigi e del Tesoro a congelare la partita dei decreti attuativi.

"La Lega e Fratelli d'Italia hanno ottenuto il rinvio a settembre della riforma fiscale", dice il responsabile economico del Pd Antonio Misiani. Ora salterà il "taglio dell'Irpef per i redditi medi e bassi, l'abolizione dell'Irap e lo stop al Codice tributario unico. È la destra - aggiunge - il vero partito delle tasse". Critica anche Italia Viva che si dice convinta che così si stia trasformando il tema "in un'arma da agitare in campagna elettorale".

La Lega respinge però al mittente le accuse: "lo slittamento della delega fiscale consegue dal desiderio del centrodestra di dedicare la giusta attenzione alla riforma del processo tributario. La riforma produrrà i suoi effetti solo dopo l'emanazione dei decreti, e sarà comunque portata a termine dal prossimo governo", assicura il responsabile dipartimento Economia del partito Alberto Bagnai. (ANSA).