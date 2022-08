Welfare: FdI, protocollo attività disabili in centri estivi

(ANSA) - BOLOGNA, 03 AGO - "Adottare, di concerto con le amministrazioni comunali, un protocollo che preveda un controllo diretto delle attività destinate agli utenti dei centri estivi portatori di disabilità al fine di garantire un servizio adeguato e la presenza di personale preparato e competente". È la richiesta di Fratelli d'Italia in una interrogazione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna in cui si porta l'esempio del Comune di Castelfranco Emilia, nel modenese, che "ha affidato la gestione del personale educativo assistenziale per gli utenti dei centri estivi portatori di disabilità ai gestori dei suddetti centri, scelta che ha determinato, da parte dell'amministrazione comunale, l'abbandono del controllo diretto delle risorse stanziate".

Ricordando come "in alcune Regioni d'Italia la scelta di affidare la gestione dei servizi educativi e dei centri estivi abbia alimentato il rischio di affidamenti dettati dalla minor spesa a scapito di garanzie educative e servizi, soprattutto per la fascia di utenti più fragili", Fratelli d'Italia chiede "se la giunta regionale sia al corrente della scelta fatta dal Comune modenese e come valuti il percorso intrapreso". (ANSA).