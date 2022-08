Svimez: la Federazione della pmi, crollo consumi nel Sud

(ANSA) - NAPOLI, 03 AGO - "L'aumento dell'inflazione colpisce maggiormente le famiglie meridionali e, nel Sud, determinerà il crollo consumi per tutto il biennio 2022-2024 con conseguenze negative anche per le piccole imprese. L'ultimo rapporto Svimez evidenzia ulteriormente che il Mezzogiorno è l'emergenza economica e sociale dell'Italia ed il prossimo Governo dovrà partire dal suo sviluppo per rimettere in moto la crescita dell'Italia". La Presidente della Federazione medie e Piccole Imprese (FMPI) Antonina Terranova, e il Direttore Generale Salvatore Ronghi, commentano con preoccupazione il rapporto Svimez.

"Occorre spingere forte - sottolineano - sulla semplificazione amministrativa e sull'impiego delle risorse del PNRR per realizzare e potenziare le infrastrutture nel Sud, e puntare sulle grandi riforme strutturali di cui tutta l'Italia necessita, a cominciare da quella fiscale con una drastica riduzione delle tasse sia a carico delle persone che delle imprese; in particolare le piccole imprese dovranno essere il baricentro dell'azione politica del prossimo Governo, tenuto conto che danno lavoro ad oltre diciassette milioni di persone, innanzitutto con un forte taglio del cuneo fiscale, per alleggerire i costi del lavoro e aumentare le risorse a disposizione dei lavoratori e delle famiglie". (ANSA).