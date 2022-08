Sos per le pmi, "Governo privilegia le grandi imprese"

(ANSA) - NAPOLI, 03 AGO - "Tutti i provvedimenti adottati dal Governo per gli aiuti alle imprese sono stati elaborati guardando agli interessi della grande impresa e penalizzando la piccola e media impresa, che costituisce la spina dorsale produttiva ed occupazionale dell'Italia". E' quanto affermano in una nota congiunta la Presidente della Federazione Nazionale Medie e Piccole Imprese (FMPI), Antonina Terranova, e il Responsabile delle politiche fiscali, Andrea Castaldo.

"Il credito d'imposta previsto per gli aiuti per far fronte ai costi energetici per le piccole imprese - dicono - sta creando una situazione insostenibile, sia in termini gestionali che economici, con le banche che non lo riconoscono alle imprese con fatturato al di sotto di un milione di euro, e ciò sta determinando una serie di crediti 'incagliati', che penalizzano le piccole imprese, le quali non possono beneficiare di tale strumento e sono costrette a ricorrere a prestiti privati a tassi usurari. E' evidente che questo rappresenta un grande fallimento politico per Governo e Parlamento, che non hanno saputo dare risposte adeguate ad un settore in grave difficoltà".

"È sotto gli occhi di tutti - aggiungono Terranova e Castaldo - l'abnormità di tale disposizione, atteso l'attuale stato delle finanze di molte delle imprese coinvolte, alle prese con una ripartenza affossata dalla crisi energetica e da un'inflazione che ha raggiunto l'8%. Governo e Parlamento hanno adottato un coacervo di norme sulla crisi di impresa che non sembrano cogliere le peculiarità e la ridotta dimensione delle aziende che compongono prevalentemente il nostro tessuto imprenditoriale. E ora di fermarsi con i decreti estemporanei e recuperare una visione strategica delle micro e piccole imprese, e costituire immediatamente un fondo di garanzia per sbloccare i crediti d'imposta per le aziende con fatturato al di sotto del milioni di euro" concludono. (ANSA).