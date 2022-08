Moda: Cna Federmoda torna in Canada con 20 brand

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Dopo l'esperienza del 2020, CNA Federmoda il 30 e 31 agosto torna a Toronto, anche grazie alla collaborazione e il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia, con il progetto WeLoveModainItaly che coinvolgerà venti brand.

"Un'esperienza quella del 2020 che aveva confermato le azioni di scouting preparatorie sviluppate per approdare in Canada - dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda - facendo registrare particolare interesse, verso le collezioni moda presentate dalle nostre imprese, da parte degli operatori commerciali intervenuti alla manifestazione".

"L'ottimo stato delle relazioni tra Italia e Canada - ha detto l'Ambasciatore italiano in Canada, Andrea Ferrari - acquisisce ancor più rilievo in concomitanza quest'anno con il 75mo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche bilaterali. Il 2021 si è chiuso con un interscambio record di 12,9 miliardi di dollari canadesi (circa 9,5 miliardi di euro).

L'Italia è stato il Paese con il maggior aumento delle proprie esportazioni (oltre il 16% sul dato 2020), superando per la prima volta i 10 miliardi di dollari canadesi di valore (circa 7,3 mld di euro). Il Made in Italy sta entrando sempre più nelle abitudini di consumo dei canadesi, che sanno apprezzare la qualità e la bellezza dei nostri prodotti". (ANSA).