Fisco: Confedilizia, delega avvolta nel mistero

"Un mistero avvolge la delega fiscale, approvata - con 'sfarinamento della maggioranza', come dichiarato dallo stesso Presidente del Consiglio - dalla sola Camera dei deputati". Lo afferma in una nota il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. "Qualcuno - sottolinea - sta tentando di riesumarla in Senato nonostante il 27 luglio, la Presidente del Senato abbia disposto di far procedere solo gli atti dovuti (e questo non lo è), quelli urgenti connessi ad atti internazionali e comunitari come il Pnrr (e questo non lo è) e quelli sui quali si registra un ampio consenso (e questo non lo è)" e nonostante "il 28 luglio, in Commissione Finanze, esponenti di almeno cinque gruppi parlamentari, e lo stesso rappresentante del Governo, si siano detti contrari a portare avanti il disegno di legge. Confedilizia ritiene inoltre "impensabile che, in caso di approvazione, un Governo dimissionario voglia, a un mese delle elezioni, attuare la delega attraverso l'emanazione (di fatto senza controllo parlamentare) dei decreti legislativi delegati su una materia delicata come quella fiscale. La domanda sorge dunque spontanea: cui prodest?".