Ex Ilva: prestito a garanzia Sace da 500 mln su tavolo Mise

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Sul tavolo della riunione che sta per cominciare al Mise sull'ex-Ilva di Taranto, presieduto dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, si parlerà probabilmente anche del prestito da 500 milioni di euro con garanzia pubblica Sace, previsto dal decreto Ucraina ma non ancora sbloccato. Lo si apprende da fonti sindacali. Il prestito, il cui decreto è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 22 luglio scorso, dovrebbe consentire all'azienda di ripristinare il circolante e dare una boccata di ossigeno alle casse aziendali dell'ex-Ilva di Taranto.

Secondo quanto si apprende, attualmente l'azienda sarebbe in gravi difficoltà finanziarie e non riuscirebbe ad acquistare materie prime per la produzione. (ANSA).