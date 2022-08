Equo compenso: periti industriali, il ddl va approvato

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "Oltre 2 milioni e mezzo di professionisti attendono il via libera del provvedimento in materia di equo compenso, un'attesa vincolata alla conclusione della riunione della capigruppo del Senato che definirà oggi i provvedimenti che verranno chiusi in questi ultimi giorni di fine legislatura. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione". Lo dice il presidente del Consiglio nazionale dei periti Industriali e dei periti industriali laureati Giovanni Esposito, aggiungendo, sul provvedimento varato in Commissione Giustizia al Senato a fine giugno e che sarebbe dovuto andare in Aula per il voto prima della caduta del governo, che "è da troppo tempo che attendiamo l'approvazione di un testo organico e completo sulla materia. Poi, gli ulteriori miglioramenti potranno essere apportati in occasione della formulazione di futuri provvedimenti legislativi, ma ora non c'è tempo da perdere perché qualsiasi altra modifica porterebbe inevitabilmente alla decadenza del provvedimento. Un rischio che le professioni non possono permettersi", termina la nota.

(ANSA).