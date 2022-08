Equo compenso: domani si valuterà approdo ddl in Aula Senato

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - La conferenza dei capigruppo del Senato di oggi non ha sciolto il 'nodo' dell'approdo, o meno, nell'Aula di palazzo Madama, del disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti: in base all'esito della riunione di oggi, infatti, domani mattina, a seguito dell'esame del disegno di legge sulla giustizia tributaria, ci sarà una nuova capigruppo per valutare la calendarizzazione del provvedimento. Nelle ultime ore, intanto, è ripartito il 'pressing' del mondo del lavoro autonomo nei confronti di governo e Parlamento, affinché il testo (frutto dell'uniificazione di iniziative normative di FdI, Lega, Fi e M5s, approvato alla Camera nell'ottobre del 2021 e licenziato senza modifiche dalla Commissione Giustizia del Senato a fine giugno, ndr) venga varato, come sottolineato stamani, con una nota, dal presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali Giovanni Esposito, perché "atteso da oltre 2 milioni e mezzo di professionisti". Il ddl stabilisce, tra l'altro, che un compenso equo (stabilito sulla base dei parametri ministeriali fissati per le diverse categorie professionali) debba riguardare i rapporti regolati da convenzioni per svolgere, "anche in forma associata, o societaria", attività in favore di "imprese bancarie e assicurative" e delle loro controllate, ma anche di aziende che, "nell'anno precedente al conferimento dell'incarico", hanno occupato più di 50 lavoratori, o "hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro". (ANSA).